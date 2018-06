Maria Flor Pedroso entrevista Maria Manuel Leitão Marques

Antena1

Maria Manuel Leitão Marques reconhece, em entrevista à Antena1, que "houve um mal-entendido com os professores, porque o Governo nunca se comprometeu a dar tudo, nunca esteve nas nossas contas". A Ministra da Presidência não aceita, no entanto, dizer que houve um problema de comunicação, prefere mal-entendido e afasta a ideia de que haja "má-fé" por parte dos sindicatos. Acrescenta até que as declarações de Mário Nogueira, à saída das negociações, não indiciam que o Governo tenha prometido repor tudo. A Ministra da Presidência já o tinha afirmado à Antena1 há cerca de 6 meses, e reafirmou agora, que "não está em cima da mesa, nesta legislatura, a revisão das carreiras dos professores".



Maria Manuel Leitão Marques afirma-se como sendo de Esquerda e "preferir sempre entendimentos à Esquerda. São precisos valores de Esquerda porque as desigualdades continuam a crescer". Não vai ao ponto, como afirmou Pedro Nuno Santos na última entrevista que deu à Antena1, de dizer que o Governo é melhor por causa do contributo de PCP e BE, mas constata que "até agora esta solução de Governo foi bem-sucedida".



Maria Manuel anuncia nesta entrevista duas ideias SIMPLEX para 2019: uma que controla o uso abusivo de medicamentos, outra que deteta possíveis desempregados de longa duração. Saúde e Trabalho duas áreas onde o SIMPLEX não tinha ainda entrado. E garante, apesar da LOLA, o robot que há de dar dicas simples aos cidadãos, que a ideia é libertar os "preciosos recursos humanos da Função Pública" para tarefas mais exigentes, para resolver problemas complexos dos cidadãos.





Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Maria Manuel Leitão Marques a Maria Flor Pedroso: