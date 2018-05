Maria Flor Pedroso entrevista Pedro Nuno Santos

Foto: Antena1



Foi com agrado que Pedro Nuno Santos viu Jerónimo de Sousa falar de uma outra forma de Geringonça pós 2019, apesar de ainda "não ter chegado a uma conclusão, o importante nisto é a disponibilidade”. E é por isso que entende que o Congresso da próxima semana vai servir para um debate ideológico.



O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defende um PS que se entenda para soluções de Governo sempre à Esquerda "não pondo em causa o trabalho com todos os Grupos Parlamentares, porque nós temos muita gente em Portugal que anda a marcar passo, e nós só podemos dar respostas a estas massas populares com o PCP e com o BE. Não é com o PSD e com o CDS, nunca será!". Também se rebela, Pedro Nuno Santos, contra aqueles que no PS se querem entender ora à Esquerda ora à Direita "Isso é só conversa!".



Pedro Nuno Santos traduz a declaração do Primeiro-ministro quando disse que se demitia caso o Orçamento fosse chumbado pelos parceiros. Garante que não é um "encostar a esquerda à parede", ao contrário, é dizer que só conta com a Esquerda para viabilizar o OE 2019.



Não está preocupado com a aprovação do próximo orçamento, "mas seria um abuso e um desrespeito com os nossos parceiros dizer que o Orçamento vai passar, não ouso dizer isso". Não tem preocupação, mas há muito trabalho para fazer e "não tenho dúvida que é a vontade de todos".



Na moção sectorial que leva ao Congresso, mostra-se contra as PPP's, mas garante que não está a falar para esta Legislatura, mas sim para o futuro " porque grande parte delas são desequilibradas em favor dos grupos privados”.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Pedro Nuno Santos a Maria Flor Pedroso: