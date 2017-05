Mariana Mortágua deseja a derrota de Le Pen

A deputada acusa o candidato, que já foi ministro de Hollande, de não fazer qualquer aproximação à esquerda e que as suas políticas dão "Le Pens e Trumps".

Economia portuguesa

A porta-voz do Bloco para as questões económicas exige que os bons números da economia portuguesa sirvam para dar maior folga na discussão do Orçamento para 2018. Exemplifica com o salário mínimo, não aceitando a sua subida faseada, como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, deu a entender em entrevista à Antena 1 há 15 dias ."É preciso garantir que esse aumento vem em cada janeiro, em 2018 e 2019, e nem quero ponderar que não seja assim".

"Preocupante" a situação dos precários da administração local

Fecho de balcões da CGD

Sem avançar um valor global de redução do IRS - "imagine que depois conseguia mais" -, Mariana Mortágua não exige os anteriores oito escalões (agora são cinco), mas aceita a ideia de sete escalões, dando a entender que poderá ser a proposta bloquista para a discussão do OE2018.Mortágua desafia as diferentes forças políticas em Lisboa a dizer como vão tratar os precários que trabalham na Câmara Municipal de Lisboa. "Ainda mais em ano de eleições autárquicas cada força política (deve assumir) o que quer fazer e Lisboa devia dar o exemplo já que faz gala na sua boa situação financeira". A deputada bloquista considera que "são pessoas que têm a vida adiada há demasiados anos".Não quer colocar-se ao lado da crítica social-democrata sobre o encerramento da filial da Caixa Geral de Depósitos em Almeida "porque se o PSD estivesse no Governo faria pior, porque a Caixa seria privatizada". Mas, acrescenta, "é claro que aquele balcão não deve encerrar se as pessoas pensam que ele é importante naquela comunidade".Mariana Mortágua considera que "ainda há muito no acordo (que o Bloco assinou com o PS) para ser cumprido". Mas não "não há apoios cegos".Revela nesta entrevista à Antena1 que, nas questões laborais e financeiras "há ainda, e haverá sempre provavelmente, enormes divergências com o PS".Precisamente por causa das questões relacionadas com a banca, Mortágua tem uma certeza: "Não se sabe de onde mas haverá nova crise financeira, tão certo quanto a economia existir e a Europa não se proteger da próxima crise financeira".Nesta entrevista à Antena1, Mariana Mortágua não aceita a ideia de que o Bloco tenha mudado de posição sobre a reestruturação da dívida em palco europeu, depois do relatório do Grupo de Trabalho com o PS. Afirma que se trata da aproximação de posições, de uma proposta resultado de uma negociação política.A entrevista de Mariana Mortágua na Antena 1, para ouvir na íntegra, esta quinta feira, depois das 10h00.