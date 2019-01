"Ensina RTP" acolhe milhões de utilizadores em 5 anos de existência

Nuno Patrício - RTP14 Jan, 2019, 16:05 / atualizado em 14 Jan, 2019, 16:10 | Média

João Barreiros, coordenador doafirma que muitos dos conteúdos apresentados na plataforma não servem só os alunos e professores do Ensino Secundário, mas também alunos universitários. Conteúdos educativos, muitos deles verdadeiras "jóias" históricas que o órgão de comunicação social RTP disponibiliza neste espaço.Desde o lançamento, o portalalargou a oferta temática, organizando-se atualmente em doze diferentes temas, que incluem a História, o Português, as Artes, a Ciência e a Filosofia, entre outros. "Temos um bocadinho de tudo”, explica o diretor do portal temático, “servindo doze temas, que vão do português história , à cidadania , também agora ao desporto . Temos de facto uma variedade grande de conteúdos."Para João Barreiros, este portal não visa substituir qualquer forma atual de ensino, mas sim uma funcionalidade complementar que procura abordar e dar a conhecer temas que, embora acessíveis, têm nesta plataforma a componente audiovisual que trás sempre uma mais valia à forma como aprendemos.Na sequência desta medida foi introduzida a área temática de desporto (regras desportivas). Estão também já disponíveis vários materiais em língua gestual portuguesa , entre os quais a série “Acende a luz para eu te ouvir”.