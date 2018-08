Guerra aberta entre Trump e os jornais norte-americanos

RTP16 Ago, 2018, 16:50 / atualizado em 16 Ago, 2018, 17:03 | Média

Centenas de jornais nos Estados Unidos disseram esta quinta-feira sim ao repto do Globe naquela que é a primeira grande barragem de fogo da imprensa escrita contra o 45.º Presidente dos Estados Unidos.





Ainda antes da eleição para a Casa Branca, já a relação com a imprensa era assaz turbulenta, mas seria com a subida à magistratura da nação que a relação de deteriorou de vez, com Trump a classificar os media de “fake news (notícias falsas)” e “inimigos da América”.





Esta manhã, a Casa Branca deve ter sido obrigada a esforços suplementares para impedir uma reação imediata de Trump na sua conta do Twitter, já que a resposta apenas surgiu na rede social cerca das 14 horas (hora de Lisboa).





THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2018

The Boston Globe, which was sold to the the Failing New York Times for 1.3 BILLION DOLLARS (plus 800 million dollars in losses & investment), or 2.1 BILLION DOLLARS, was then sold by the Times for 1 DOLLAR. Now the Globe is in COLLUSION with other papers on free press. PROVE IT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2018

É uma série de tweets que retomam a retórica apadrinhada por Donald Trump desde que percebeu que a Casa Branca podia ser mais do que um sonho. O Presidente acusa os media de viverem de notícias falsas, que veiculam com o intento único de sabotarem a sua Administração.





Donald Trump acusa jornais e televisões, em particular a CNN, de terem a sua própria agenda política, com objectivos alheios ao interesse nacional.





There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de agosto de 2018





A iniciativa foi liderada pelo diário The Boston Globe, que deixou o desafio numa carta enviada a centenas de publicações norte-americanas em que propôs que publicassem um editorial “sobre os perigos do ataque do Governo à imprensa” na mesma data, em nome da liberdade de expressão.

Esta quinta-feira foi a vez de centenas os jornais responderem a essa retórica de Trump que encontra o seu corolário na ideia doscomo principal “inimigo do povo norte-americano”.