Suíços decidem manter taxa de serviço público de rádio e televisão

RTP04 Mar, 2018, 18:43 / atualizado em 04 Mar, 2018, 18:47 | Média

“O debate em torno do serviço público traduziu-se numa oportunidade para nós. O paradoxo deste voto decorrente de uma iniciativa extremista permitiu-nos debater o papel e as finanças do serviço público. As críticas podem ser úteis e construtivas”, declarou Gilles Marchand, diretor-geral da sociedade suíça de radiofusão e televisão (SRG SSR).A taxa deverá descer em 2019 para os 317 euros anuais.



Na sua campanha em defesa da taxa, o Governo suíço logrou inverter a tendência que se desenhava para o chumbo do financiamento do serviço público de rádio e televisão sublinhando a necessidade de preservar a diversidade cultural e linguística num país com mais de oito milhões de habitantes.



A tese do governo venceu os argumentos da iniciativa popular, conhecida como “No Billag”, que apoiava a sua defesa no facto de – sublinhava – a taxa de radiodifusão desequilibrava o mercado, proporcionando a concorrência desleal e uma vantagem ao serviço público face aos outros operadores privados.



No caso de vitória do fim da taxa, ficaria igualmente impossibilitada qualquer transferência de fundos públicos para o operador público.