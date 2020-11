Álvaro Parente 13.º nos 1.000 km de Paul Ricard

O portuense, que faz equipa com o espanhol Andy Soucek e o sul-africano Jordan Pepper, chegou a estar no quarto lugar, depois de partir da 14.ª posição, mas uma penalização sofrida por Pepper atirou o Bentley para 21.º.



Ainda assim, Parente conseguiu recuperar até ao 13.º posto final.



"Estávamos com um bom ritmo de corrida e poderíamos conquistar um bom resultado, mas aquela penalização destruiu qualquer possibilidade de uma boa classificação, até porque teve de ser cumprida logo após o ‘safety car’, o que nos fez perder muitos lugares. Daí para a frente, era muito complicado terminar numa boa posição. Foi pena", lamentou Álvaro Parente.



A prova foi vencida pelo Ferrari 488 GT3 da equipa composta por Alessandro Pier Guidi, Tom Blomqvist e Côme Ledogar.