Álvaro Parente lidera campeonato de GT

RTP 10 Abr, 2017 | Motores

O piloto português ao volante de um McLaren GT conquistou domingo em Long Beach a terceira corrida do Pirelli World Challenge, considerado o campeonato norte-americano de carros de GT, reassumindo a liderança da competição.



Depois do triunfo na primeira corrida e do quarto posto na segunda, na etapa de São Petersburgo, Álvaro Parente dominou por completo em Long Beach, num fim de semana em que conquistou a "pole", fez a volta mais rápida e ganhou a corrida.



O piloto oficial da McLaren GT arrancou bem e dominou a corrida de início ao fim, apesar de duas interrupções, que lhe cortaram outras tantas vezes a vantagem que conquistara.



"Queria muito vencer esta corrida, depois de no ano passado ter cruzado a linha de meta em segundo e mais tarde ter subido a primeiro devido a um problema com o piloto que cruzou a meta em primeiro", disse Álvaro Parente, à sua assessoria de imprensa.



De acordo com o piloto luso, "o McLaren 650S esteve fantástico", proporcionando-lhe um "fim de semana extraordinário".



"Mostrámos competitividade desde o início e a "pole position", a volta mais rápida e a vitória são reflexo disso", frisou o português, satisfeito com a liderança do campeonato, mas comedido: "Estamos em primeiro no campeonato de pilotos, mais é ainda muito cedo e no final é que se fazem as contas".



A próxima ronda do Pirelli World Challenge disputa-se entre 28 e 30 de abril, no circuito de Ontário, que será palco de duas corridas.