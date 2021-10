Andreas Mikkelsen é campeão europeu de ralis

Mikkelsen terminou a 2.07,6 minutos do vencedor, o russo Nikolay Gryazin (VW Polo). O norueguês Mads Ostberg (Citroën C3) foi o segundo, a 37,2 segundos, com o polaco Mico Marczyk (Skoda Fábia) em terceiro, a 59 segundos do vencedor.



Com estes resultados, Mikkelsen, que venceu os ralis dos Açores e o Serras de Fafe e Felgueiras, ambos em Portugal, sagrou-se campeão antecipadamente, uma semana depois de ter conquistado o Mundial de WRC2.



“O meu objetivo era ganhar o campeonato, pelo que estou satisfeito”, frisou o piloto norueguês, o primeiro do seu país a vencer o Europeu.



Mikkelsen frisou que “quando não se fala do Mundial, este é o melhor campeonato para se vencer”.



O campeonato termina a 20 de novembro com o Rali das Ilhas Canárias, em Espanha.



Lista de campeões:



2021: Andreas Mikkelsen (Nor)



2020: Alexey Lukyanuk (Rus)



2019: Chris Ingram (GB)



2018: Alexey Lukyanuk (Rus)



2017: Kajetan Kajetanowicz (Pol)



2016: Kajetan Kajetanowicz (Pol)



2015: Kajetan Kajetanowicz (Pol)



2014: Esapekka Lappi (Fin)



2013: Jan Kopecký (Che)



2012: Juho Hänninen (Fin)