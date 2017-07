António Félix da Costa termina em 12.º a nona etapa do Mundial de Fórmula E

Lusa 16 Jul, 2017, 11:33 | Motores

Sam Bird conquistou o primeiro lugar da época para a equipa financiada pelo patrão da Virgin Richard Branson, que subiu ao pódio para receber o troféu, à frente dos franceses Jean-Eric Vergne (2.º) e Stephane Sarrazin (3.º), da Techeetah.



A nona etapa do Mundial de Formula E, que prossegue no domingo com a 10.ª, também em Nova Iorque, foi aziaga para os pilotos da Mahindra Racing, o alemão Nick Heidfeld e o suécio Felix Rosenqvist, que desistiram, após toques, no último terço da corrida.



Destaque ainda nesta etapa para o estreante piloto britânico Alex Lynn, da DS Virgin Racing, que largou da 'pole position', esteve na luta dos lugares da frentes, mas acabou por pagar a sua inexperiência na Formula E e foi levado a desistir.



António Félix da Costa, que não pontua desde a primeira prova em Hong Kong, onde somou 10 pontos, terminou na 12.ª posição, uma corrida em que teve de trocar de carro mais cedo, à 19.ª das 43 voltas, após um toque num carro adversário.



O Mundial de Fórmula E é liderado pelo suíço Sébastien Buemi, da Renault, com 157 pontos, seguido do brasileiro Lucas Di Grassi, da ABT Schaeffler Audi Sport, com 137, e do sueco Félix Rosenqvist, da Mahindra Racing.