Armindo Araújo na frente do Rali do Alto Tâmega no final do primeiro dia

Atual líder do campeonato, o pentacampeão nacional de ralis terminou o primeiro dia com 2,3 segundos de vantagem sobre o vice-líder do campeonato, Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), que foi o mais rápido na primeira especial do dia, a classificativa Alto Tâmega (15,06 km), onde Armindo Araújo teve uma ligeira saída de estrada que o fez perder alguns segundos.



Recuperou-os na segunda e última classificativa do primeiro dia, Chaves (18,72 km), onde foi mais rápido do que toda a concorrência e parte no domingo na frente do rali.



José Pedro Fontes (Citroen DS3 R5), foi o terceiro mais rápido do dia, mesmo depois de uma saída de estrada com algum aparato durante o ‘shakedown’, terminando com mais 11,8 segundos do que o líder.



Pedro Meireles (Volkswagen Polo R5)é quarto classificado no final do primeiro dia, a 22,3 segundos da frente, com o campeão nacional em título, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), a fechar o ‘top 5’, a 27,4 segundos de Armindo Araújo.



O Rali do Alto Tâmega termina no domingo, com dupla passagem pelos troços de Chaves - Boticas (19,4 km) e Boticas (14,23 km), que na sua segunda passagem e última classificativa do rali, tem o estatuto de ‘power stage’.