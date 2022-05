Armindo Araújo reforça "objetivo de ser o melhor português" no Rali de Portugal

O piloto natural de Santo Tirso, que conduz um Fábio Skoda, tinha sexta-feira ficado atrás de Ricardo Teodósio, principal rival na luta pelo estatuto de melhor luso, mas hoje terminou o dia na 15.ª posição da classificação da geral, um lugar acima de Teodósio, com 11 segundo de vantagem.



“Estou muito satisfeito com a prestação. Estivemos ao ataque, tal como dissemos, e vencemos todos os troços do dia nessa luta pelo lugar de melhor português. Apostamos muito nos troços longos para marcar a diferença, e acho que fizemos um grande trabalho. Parabéns à equipa pela preparação do carro”, disse Armindo Araújo à agência Lusa



O piloto nortenho confessou que, ao contrário da véspera, quando tive dois furos que o atrasaram na classificação geral, este sábado foi “um dia em cheio e sem problemas mecânicos”, concluído com um brilhante terceiro melhor tempo na final super-especial no Porto



“Foi um bom tempo, mas na verdade não pensei muito na classificação desta etapa no Porto. O meu objetivo para hoje era passar para melhor entre os portugueses. Sinto-me feliz por ter dado um bom espetáculo e acabar o dia numa boa posição”, concluiu Armindo Araújo.



Já Ricardo Teodósio, que agora ocupa o 16.º posto da geral, não desmoralizou com o tempo perdido para Armindo Araújo, e apontou os problemas com a visibilidade nas etapas, devido ao pó, como um dos fatores.



“Começamos o dia no nosso ritmo, com cautelas e a gerir o tempo que tínhamos. Acreditávamos que nesta toada podíamos chegar ao fim do dia com 15 segundos de avanço [para Armindo Araújo]. Mas apanhámos o pó do adversário que ia na frente e perdemos mais 18 segundos, que acabam por fazer diferença”, explicou à Lusa.



O piloto algarvio partilhou que “foi feita uma exposição ao diretor da corrida” para que, pelo menos, lhe seja atribuído o tempo da passagem anterior ao problema, esperando que “haja boa-fé, mas prometendo, de qualquer forma, “terminar o rali ao ataque este domingo”.



“Este último dia será disputado em troços que conhecemos bem, e vamos andar o que sabemos e atacar para o objetivo de sermos os melhores portugueses”, prometeu Ricardo Teodósio.



O pódio dos melhores pilotos lusos neste Rali de Portugal é completado por Paulo Caldeira (Citroen C3).