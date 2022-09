Armindo Araújo sagra-se campeão nacional de ralis pela sétima vez

Chaves, Vila Real, 03 set 2022 (Lusa) -- O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) sagrou-se hoje campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água, no Alto Tâmega, penúltima prova do campeonato.