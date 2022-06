Armindo Araújo termina primeiro dia na frente em Castelo Branco

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) terminou o primeiro de dois dias do Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal, na frente da classificação, com 2,2 segundos de vantagem sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20).