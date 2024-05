Bagnaia penalizado na partida para o GP de Itália

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi penalizado com três lugares na grelha de partida do Grande Prémio de Itália de MotoGP por ter atrapalhado o espanhol Alex Márquez (Ducati), que seguia numa volta lançada nos treinos cronometrados.

Os dois pilotos cruzaram-se na trajetória da curva 12 do circuito de Mugello, que este fim de semana acolhe o GP de Itália, sétima ronda da temporada. Alex Márquez ficou a gesticular, em protesto.



No final da sessão, confrontado pelos jornalistas, Francesco Bagnaia apelidou a atitude do mais novo dos irmãos Márquez de “show off”. “Não serve de nada, é só para dar espetáculo”, frisou.



Já o piloto espanhol explicou que seguia numa volta lançada, “a melhorar os parciais”, quando apanhou Bagnaia na trajetória ideal.



“Ele ia muito lento, mas pensei que se ia desviar. Apanhei-o no meio da curva 12, numa situação muito perigosa”, disse.



Os comissários decidiram investigar e penalizar Bagnaia com a perda de três lugares na grelha de partida.



Já o português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou o dia com o quarto melhor tempo e garantiu uma vaga direta na segunda fase da qualificação de sábado.