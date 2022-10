Baja Portalegre 500 com 425 equipas inscritas para a 36.ª edição

A prova, que se realiza na sexta-feira e no sábado, vai contar com 100 participantes na categoria de automóveis, 115 em motos, 90 em SSV, 55 na classe Promoção/Hobby e 24 na de Mini Baja, o que levou os responsáveis a limitarem as inscrições.



Após um prólogo na manhã de sexta-feira, será disputado um setor seletivo de 70 quilómetros cronometrados. No sábado, os automóveis completam dois setores seletivos (com 200 quilómetros cada) e as motos, SSV e quads apenas um, com 335 quilómetros de extensão.



No total, os pilotos de automóveis vão percorrer 668,27 quilómetros (473,5 dos quais cronometrados), enquanto as restantes categorias cumprirão 587,71, com 425 em setores cronometrados.



A Baja Portalegre 500 será pontuável para 12 categorias, entre a Taça do Mundo da Federação Internacional do Automóvel, da Federação Internacional de Motociclismo e dos campeonatos organizados pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, da qual constitui a sétima e última etapa do Nacional de todo-o-terreno.