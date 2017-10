Lusa 07 Out, 2017, 17:49 | Motores

Britânico Kris Meeke assume liderança do Rali da Catalunha



Barcelona, 07 out (Lusa) -- O piloto britânico Kris Meeke (Citröen C3) assumiu hoje a liderança do Rali da Catalunha, que comandou desde a primeira especial do dia, seguindo com 13 segundos de vantagem sobre o francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta), tetracampeão mundial.



Na terceira posição, a 14,5 de Meeke, que em 2016 venceu o Rali de Portugal, segue o estónio Ott Tänak, companheiro de equipa de Ogier, que lidera o Mundial, com 177 pontos.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que segue no segundo lugar do Mundial de pilotos a 17 pontos de Ogier, sofreu uma penalização de 30 segundos entre as oitava e nona especiais, e segue na quinta posição, a 53,2 segundos do líder, escapando aos azares que afetaram os pilotos da Hyundai.



O norueguês Andreas Mikkelsen, que liderava a prova, e o espanhol Dani Sordo, ambos da marca sul-coreana, enfrentaram problemas de direção, em embaterem em pedras, praticamente no mesmo local, na 12.º especial, e perderam mais de 14 minutos para o britânico.