Calendário de MotoGP retocado para acomodar adiamento do GP da Tailândia

Essa data estava originalmente atribuída ao GP de Aragão, em Espanha, que se antecipa uma semana, para o dia 27 de setembro.



As restantes datas mantêm-se, à exceção do GP do Qatar, em Losail, que deveria ter lugar este fim de semana, mas foi cancelado devido às medidas de contenção do Covid-19 adotadas naquele país.



Desta forma, o Mundial de MotoGP arranca em 05 de abril, com o GP das Américas, no Texas (Estados Unidos), contando 19 corridas na temporada.



No entanto, o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da Dorna, empresa promotora do campeonato, admite que, se a situação mudar, também o GP texano pode ser adiado.



"É algo que não podemos prever. A situação muda todos os dias. A única coisa que posso dizer é que faremos tudo o que for possível, adiar ou o que for preciso. O nosso objetivo é manter o campeonato", disse.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.



Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para “muito elevado”.