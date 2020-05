Campeonato Nacional de Velocidade de motociclismo regressa de 05 a 07 de junho

"Ainda dependente do evoluir do referido processo de desconfinamento e das medidas adotadas pelas entidades oficiais (Governo e DGS) a cada quinzena nas diversas fases do referido processo, Portugal poderá mesmo ser o primeiro país europeu a ter novamente motociclismo de competição em ação", enalteceu a FMP em comunicado, enviado hoje às redações.



Caso as condições se mantenham, o primeiro dos três dias de competição estará reservado para os treinos livres, seguindo-se os treinos de qualificação e a corrida.



O mesmo se passará com a segunda prova do campeonato, agendada para os dias 19, 20 e 21 de junho no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.231 pessoas das 29.209 confirmadas como infetadas, e há 6.430 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.