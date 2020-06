Carlos Sainz distinguido com o prémio Princesa das Astúrias

.Carlos Sainz, campeão do Mundo de ralis em 1990 e 1992 como piloto oficial da Toyota, tornou-se este ano o piloto mais velho a vencer o rali Dakar, com 57 anos, depois de já ter vencido a mítica prova de todo-o-terreno em 2010 e 2018.



Além dos dois títulos de campeão mundial de ralis, Sainz, que sucede no palmarés do prémio à esquiadora norte-americana Lindsey Vonn, foi vice-campeão em quatro ocasiões e soma 26 vitórias, num total de 97 presenças no pódio, em provas do campeonato do mundo.



No início de maio, Sainz, de 58 anos, foi eleito o maior piloto da história dos mundiais de ralis, numa votação promovida pelo site oficial da competição (www.wrc.com), arrecadando 57,28% dos votos contra os 42,72% do francês Sébastien Loeb.



Carlos Sainz, pai do piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., foi campeão espanhol de squash aos 16 anos.