Carlos Sainz Jr. tem "talento excecional" e vai "surpreender" na Ferrari

“Devo dizer que ele tem um talento excecional e o que fiz foi ajudar. Às vezes, o nome ajuda e outras vezes complica, mas tenho a certeza de que ele surpreenderá todos os fãs da Ferrari, como aconteceu na McLaren”, vincou o bicampeão do mundo de ralis, à Sky Sports.



O progenitor, de 58 anos, revelou-se “orgulhoso” pela futura contratação da equipa italiana e elogiou os esforços que o seu filho fez para ter sucesso na Fórmula 1, recordando o seu início nos karts, nos quais fez “coisas surpreendentes e diferentes […], sinal de que tinha talento”.



“O Carlos também começou a conduzir em terra e acho que isso o ajudou, tanto nos karts, como mais tarde na Renault. Venceu também muitas corridas com piso molhado, o que significa que também se saiu bem e tem boas capacidades”, acrescentou o vencedor de três ralis Dakar, em 2010, 2018 e 2020.



O espanhol garantiu que o seu filho, que ainda não assinou pela Ferrari, 'escuderia’ que representará em 2021, está “muito feliz” com o “momento tão especial” que está a viver.



“Estou feliz, para mim, como pai, ele é um orgulho. Trabalhou muito, está a fazer a sua carreira, estou feliz e acima de tudo vejo-o muito feliz. Ainda não pode falar muito, mas assim que puder ele dirá isso”, concluiu.



Em 05 de maio, Carlos Sainz foi eleito o maior piloto da história dos mundiais de ralis, numa votação promovida pelo site oficial da competição (www.wrc.com), arrecadando 57,28% dos votos contra os 42,72% do francês Sébastien Loeb.