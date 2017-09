Carlos Sainz vai juntar-se à Renault na próxima temporada da Fórmula 1

Lusa 15 Set, 2017, 15:51 / atualizado em 15 Set, 2017, 15:51 | Motores

"Estou muito feliz por me juntar à equipa de Fórmula 1 da Renault Sports. Ser o piloto de uma equipa de fábrica é uma honra e espero recompensar a fé da Renault em mim com as minhas melhores performances em pista", disse Sainz.



Carlos Sainz, filho do bicampeão do mundo de ralis com o mesmo nome, fez a sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prémio da Austrália em 2015, na Toro Rosso.



Em duas temporadas e meia, o espanhol conseguiu um combinado de 100 pontos e quatro sextos lugares como melhores classificações em Grandes Prémios.



Após 13 provas, o piloto espanhol ocupa o nono lugar do Mundial, com 36 pontos.