César Machado e Juan Durán alargam vantagem no Iberian Supercars

A dupla luso-espanhola venceu a primeira das duas corridas do fim de semana, terminando a segunda delas na segunda posição, atrás de Manuel Gião e Mathieu Martins (Aston Martin).

Com estes resultados, César Machado e Juan Durán alargaram a sua vantagem no campeonato de pilotos.A ronda final do Iberian Supercars realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) nos dias 26 e 27 de outubro.