Charles Leclerc na `pole` do GP de Las Vegas

Depois de um dia menos bom nas sessões de treinos livres na quinta-feira, os dois pilotos da Ferrari obtiveram os dois melhores tempos, com Leclerc a sair mais feliz, ao assegurar a sua quinta 'pole' da temporada, 23.ª da carreira.



Já Carlos Sainz, apesar do resultado, vai ter de sair 10 lugares abaixo, por ter mudado uma peça do motor, depois de ter atingido uma tampa de esgoto, que perturbou a primeira sessão de treinos livres, na quinta-feira.



"Estou feliz, é claro, pela primeira vez em Las Vegas. Estou um pouco desiludido com a minha Q3, em que não fiz um grande trabalho, mas foi suficiente para a 'pole'. Agora, vamos tratar de deixar tudo pronto para tentar vencer aqui", declarou no final Leclerc.



Ao lado de Leclerc vai sair o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que já assegurou o terceiro título mundial consecutivo, depois de ter vencido 17 das 20 corridas da temporada.



Na segunda linha, vão sair o britânico George Russell (Mercedes), no terceiro lugar, e o francês Pierre Gasly (Alpine), a surpresa da jornada.



Quanto aos dois pilotos que ainda lutam pelo vice-campeonato, ambos ficaram eliminados na Q2, tendo o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) ficado no 10.º lugar e o mexicano Sergio Perez (Red Bull) no posto logo a seguir.



O penúltimo Grande Prémio do Mundial disputa-se na noite de hoje em Las Vegas (06:00 de domingo em Lisboa).