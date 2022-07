Chuva deixou finlandês Rovanperä na liderança no Rali da Estónia

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) terminou o primeiro dia do Rali da Estónia, sétima prova do Campeonato do Mundo, na frente da classificação, aproveitando uma saída de pista do anterior líder na derradeira especial do dia.