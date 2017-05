Circuito Internacional de Vila Real com impacto económico direto de 15ME

Lusa 23 Mai, 2017, 10:06 / atualizado em 23 Mai, 2017, 10:06 | Motores

A edição 2017 do Circuito Internacional de Vila Real realiza-se entre os dias 24 e 25 de junho, fim de semana de provas do WTCC, e, depois, entre 08 e 09 de julho.



"Serão dois fins de semana com muita adrenalina, emoção e velocidade, dois fins de semana de grande espetáculo. Esperámos dois fins de semana de casa cheia e, cada vez mais, Vila Real afirma-se como a capital do automobilismo no país", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da câmara, Rui Santos.



O autarca referiu que, com esta nova fórmula, há mais um dia de prova e, ao mesmo tempo "potencia-se a estrutura que já existe e está montada".



Por esta altura, está a ser montada a estrutura de segurança à volta da pista e, a nível do alojamento, já há unidades que estão esgotadas a um mês do arranque das corridas.



Segundo dados fornecidos pela autarquia, a edição 2016 do circuito traduziu-se num impacto económico direto de cerca de 15 milhões de euros, com as principais despesas efetuadas pelos visitantes a repartiram-se entre o alojamento, refeições, transporte e souvenirs.



O Circuito Internacional de Vila Real é encarado como a "maior campanha de visibilidade da região", não só nos meios de comunicação social nacionais como internacionais. Foram veiculadas 1.225 notícias nos órgãos de comunicação social e 4.057 publicações nas redes sociais.



Neste campo, o impacto financeiro mediático (AVE) nacional foi "de aproximadamente 12 milhões de euros".



Segundo a autarquia, o AVE internacional "foi de 50 a 60 milhões de euros, com destaque para as 146 horas de transmissão televisiva, em 78 canais de televisão de todo o mundo".



No conjunto dos três dias de provas, cerca de 198 mil espetadores assistiram às corridas, o que representou um acréscimo de 10% relativamente a 2015.



Cerca de 60% dos espetadores deslocaram-se de fora de Vila Real e, para 26%, foi a primeira vez que estiveram em Vila Real, sendo o WTCC o motivo da vinda de 31% dos visitantes.



Rui Santos salientou que a próxima edição representa um investimento de 1,5 milhões de euros, com apoio comunitário.



No primeiro fim de semana de corridas, realizam-se o WTCC, o European Touring Car Cup, o Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos até 1300 e Campeonato Nacional de Clássicos de Circuitos mais de 1300.



Na cidade transmontana será introduzida uma nova componente no WTCC, a "joker lap", que quer aumentar a competição do espetáculo.



Rui Santos espera ainda que possa concretizar-se a estreia de um piloto de Vila Real no WTCC e admitiu que se está a tentar que os carros de competição possam desfilar pelo antigo e original circuito.



Serão ainda instalados simuladores para quem quiser experienciar uma viagem a toda a velocidade pela pista transmontana.



Como novidades deste ano, o autarca destacou também o regresso à cidade de uma categoria internacional de fórmulas, com a vinda da Fórmula 4, acompanhada pelo TCR Ibérico (onde se inclui o Campeonato Nacional de Viaturas de Turismo), o Campeonato Nacional Legends, o troféu Super 7 by Kia e um Festival de Motos. Estas provas decorrem no segundo fim de semana.



"É um cheirinho de motos, uma demonstração para podermos pensar no futuro", frisou Rui Santos.



A organização do evento envolve a autarquia local, o Clube Automóvel de Vila Real e a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real.