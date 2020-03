Covid-19: Etapa do Mundial de ralicrosse em Montalegre adiada

“Esta decisão foi tomada após cuidadosa consideração e consulta à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e Município de Montalegre (organizador local do evento), tendo em conta que a saúde e a segurança de todos os envolvidos são uma prioridade”, indica uma nota publicada no sítio oficial na Internet do município de Montalegre.



O Circuito Internacional de Montalegre, no distrito de Vila Real, preparava-se para voltar a receber a etapa Mundial de ralicrosse, após um ano de interregno, entre 02 e 03 de maio.



A mesma nota acrescenta que está a ser “estudada uma data alternativa viável para a realização do evento”, que “será difundida oportunamente”.



Já em 13 de março, o sítio oficial na Internet do Mundial de ralicrosse tinha divulgado o adiamento da prova de abertura do campeonato, em Barcelona, que estava previsto para 18 e 19 de abril.



A primeira etapa do Mundial em 2020 deverá acontecer agora entre 16 e 17 de maio, no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.



Em nota publicada no sítio oficial na Internet, na quinta-feira, a autarquia de Montalegre divulgou o cancelamento de outra prova internacional de ralicrosse, a TitansRX, evento também da responsabilidade da FIA, que se estreou em 2019 e voltava a Trás-os-Montes este ano, em 27 e 28 de junho.



“A razão desta tomada de posição surge na sequência das diretrizes estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde no Plano Nacional de Contingência para o Coronavírus”, destacava a nota.



