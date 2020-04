Covid-19: Ferrari contra redução drástica de orçamentos na F1

“O nível de 135 milhões de euros já é uma demanda nova e exigente em comparação ao que foi estabelecido em junho [160 milhões de euros como gasto anual máximo de 2021]. Isso não pode ser alcançado sem grandes sacrifícios, principalmente em termos de recursos humanos”, justificou, em entrevista ao The Guardian.



O responsável da Ferrari entende que se essa verba “descer ainda mais”, a escuderia não quer “estar na posição de considerar outras opções” para manter o seu “ADN de corrida”.



Após o cancelamento ou adiamento dos nove primeiros Grandes Prémios de 2020, estão em curso discussões para diminuir o teto orçamental anual das equipas a partir de 2021, a fim de proteger as mais pequenas de perdas significativas de receitas comerciais.



