Covid-19: Haas adere a ‘lay-off’ no Reino Unido e corta salários a pilotos de F1

A Haas aderiu ao ‘lay-off’ parcial para os seus trabalhadores no Reino Unido, promovendo um corte salarial a administradores e pilotos, anunciou sábado a escuderia que participa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.