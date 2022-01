Dakar 2022. Terranova vence nos carros e Nasser mais líder

Loeb é o terceiro da geral, a 50.25 minutos do líder.O dia voltou a não correr bem ao espanhol Carlos Sainz (Audi), que contou novamente com a ajuda do francês Stéphane Peterhansel (Audi), depois de ter ficado parado durante a especial.

Os pilotos beneficiam, no sábado, de um dia de descanso.