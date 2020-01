Dakar2020: Félix da Costa e Miguel Oliveira lamentam morte de Paulo Gonçalves

Os pilotos portugueses António Félix da Costa (Fórmula E) e Miguel Oliveira (MotoGP) lamentaram hoje a morte do ‘motard’ Paulo Gonçalves (Hero), que morreu na sequência de uma queda na 7.ª etapa do rali Dakar.