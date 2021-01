Dakar2021. Al-Attyiah vence pela quinta vez nos carros e aproxima-se do líder

O piloto catari Nasser Al-Attyiah (Toyota) venceu hoje a oitava de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, em carros, e aproximou-se da liderança do francês Stephane Peterhansel (Mini).