Dakar2021. Barreda vence nas motas e Soultrait lidera

Problemas com a gasolina





Barreda concluiu os 337 quilómetros da especial desta quarta-feira, de um total de 813 da tirada, com o tempo de 2:46.50 horas e com 5.57 minutos de vantagem sobre o piloto do Botswana, Ross Branch (Yamaha), que foi segundo. O australiano Daniel Sanders (KTM) foi o terceiro, a 6.09 minutos.Esta foi a segunda vitória do piloto espanhol na atual edição da prova, ele que integra a Honda oficial, dirigida pelo português Ruben Faria.O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 24.º, a 17.19 minutos do vencedor e duas posições atrás do australiano Toby Price (KTM), que tem alternado as vitórias nas etapas com Barreda.Rui Gonçalves (Sherco) teve problemas no início da especial e perdeu mais de 40 minutos para o vencedor.O argentino Kevin Benavides (Honda) é terceiro, a 3.24 minutos.A equipa da Yamaha acusou mesmo a organização da prova de ser a responsável pelo abandono do motociclista norte-americano Andrew Short, no decurso da segunda etapa, ao abastecer a mota do piloto com gasolina contaminada com água.O antigo piloto de motocrosse e supercrosse, de 38 anos, desistiu quando a sua mota sofreu uma avaria após o posto de reabastecimento, situado ao quilómetro 267 da especial de segunda-feira.Short foi o primeiro a dirigir-se ao abastecimento disponibilizado pela organização, mas outros pilotos sofreram do problema, que pode provocar avarias graves, como a rotura do motor.Em comunicado, a Yamaha explicou que encontrou mais de dois litros de água nos depósitos da mota do seu piloto, num dia em que também o australiano Toby Price (KTM) se debateu com problemas com o combustível, ainda que menos graves.", lê-se ainda.