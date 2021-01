Dakar2021: Benavides vence nona etapa, Cornejo é mais líder das motas

Benavides concluiu os 465 quilómetros da especial, em redor de Neom, na Arábia Saudita, em 4:49.15 horas, deixando Ignacio Cornejo a 1.34 minutos, no segundo lugar. O francês Adrien van Beveren (Yamaha) foi o terceiro classificado, a 13.52 minutos.



No dia em que se cumpriu um ano sobre o acidente que vitimou o português Paulo Gonçalves, o australiano Toby Price (KTM), um dos favoritos à vitória na categoria reservada às duas rodas, abandonou na sequência de uma violenta queda, que lhe magoou o braço e ombro esquerdos, tendo sido transportado ao hospital de Tabuk, para realizar exames complementares de diagnóstico.



Uma vez que Price era o segundo classificado da geral, a 1.06 minutos do líder, Cornejo cimentou ainda mais o posto de comandante da prova, tendo agora 11.24 minutos sobre Benavides, que é segundo, e 29 minutos sobre o espanhol Joan Barreda (Honda), que fecha o pódio dominado pela equipa orientada pelo português Ruben Faria.



A primeira KTM surge na quarta posição e pertence ao britânico Sam Sunderland, que está a 30.34 minutos do líder.



O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou hoje em 11.º lugar e escalou quatro posições na geral, para o 12.º posto, enquanto o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 23.º e subiu a 16.º.



Na quarta-feira disputa-se a 10.ª etapa, entre Neom e Al-Ula, com 583 quilómetros de extensão, 342 dos quais cronometrados, numa etapa rápida, mas menos exigente em termos de navegação.