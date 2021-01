Dakar2021. Brabec ganha etapa e Cornejo lidera nas motas

Brabec demorou 4:37.44 horas para completar os 471 quilómetros da sétima das 12 especiais cronometradas da 43.ª edição do rali de todo-o-terreno, deixando Cornejo no segundo lugar, a 2.07 minutos e o Skyler Howes (KTM) no terceiro, a 2.19.



Toby Price, vencedor do rali em 2016 e 2020 e que iniciou a etapa na liderança, não foi além do sétimo melhor tempo, a 5.05 minutos de Brabec, e caiu para o segundo lugar, agora a um segundo de Cornejo.



O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) terminou a tirada na nona posição, a 5.55 minutos, que lhe vale o 15.º da classificação geral.



Na segunda-feira vai disputar-se a oitava tirada, segunda parte de uma etapa maratona, em que os pilotos não têm acesso à sua assistência normal, que vai ligar Sakaka a Neom numa distância de 709 quilómetros, 375 deles cronometrados.