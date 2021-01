Dakar2021. Brabec vence etapa e Benavides lidera nas motas

O norte-americano Ricky Brabec (Honda) venceu esta quarta-feira a 10.ª etapa da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, num dia marcado pelo abandono do anterior líder, Ignacio Cornejo (Honda), que deixou o argentino Kevin Benavides (Honda) no comando.