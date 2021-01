Dakar2021. Kevin Benavides estreia-se a vencer nas motas

Esta sexta-feira, Kevin Benavides foi segundo classificado nos 225 quilómetros cronometrados da 12.ª e última especial, que terminou em Jeddah, ganha pelo companheiro de equipa e anterior vencedor, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), que terminou a prova, disputada na Arábia Saudita, em segundo, dando a primeira dobradinha à Honda desde 1987.

Benavides cumpriu 32 anos no passado sábado, dia de descanso da prova, tendo o segundo lugar de 2018 como melhor resultado até aqui mas o segundo posto na especial de hoje, a 2.17 minutos de Brabec, foi suficiente para festejar a vitória.





O piloto argentino terminou a prova com 4.56 minutos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa e 15.57 minutos sobre o britânico Sam Sunderland (KTM), que fechou os lugares do pódio.



O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor português, terminando a corrida na 11.ª posição, apesar de uma penalização de 32 minutos, concluindo a 3:04.24 horas do vencedor.



O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) terminou na 14.ª posição, a 4:00:03 horas e o estreante Rui Gonçalves (Sherco), antigo vice-campeão mundial de motocrosse da classe MX2, foi o 19.º, a 6:32.21 horas do vencedor.



O ráli Dakar de todo-o-terreno arrancou a 2 de janeiro, em Jeddah, na Arábia Saudita.