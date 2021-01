Dakar2021. Kevin Benavides vence 5.ª etapa e lidera nas motos

O piloto, orientado pelo português Ruben Faria na equipa oficial da Honda, gastou 5:10.50 horas para completar os 456 quilómetros cronometrados da especial desta quinta-feira, que ligou Riade a Al Qaisumah, de um total de 662 quilómetros de tirada.



O chileno Jose Inacio Cornejo (Honda) terminou a exatamente um minuto do companheiro de equipa, com o australiano Toby Price (KTM) a recuperar muito terreno e a ser terceiro, a 1.20 minutos do vencedor.



Na geral, Benavides é, agora, o novo líder, com 2.31 minutos de vantagem sobre o francês Xavier de Soultrait (Husqvarna), que estava na liderança.



O conde francês terminou apenas em sexto a etapa, cedendo 7.55 minutos ao vencedor.



Cornejo é terceiro, a 3.42 minutos, com Toby Price, que continua a ser um dos favoritos à vitória final, a apenas um segundo do pódio, a 3.43 minutos do líder.



O espanhol Joan Barreda (Honda), vencedor da quarta etapa, foi o primeiro a sair para a pista e perdeu-se logo ao quilómetro 74, perdendo 19.11 minutos para o vencedor do dia e caiu para nono, a 14.02 minutos do líder.



Sexta-feira disputa-se a sexta etapa da prova, entre Al Qaisumah e Há'il, com um total de 618 quilómetros, 448 deles cronometrados, cem por cento deles em areia e com muitas dunas pela frente.