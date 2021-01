Dakar2021. Saiz bisa nos carros mas Peterhansel lidera

O espanhol Carlos Sainz (Mini) venceu a sexta de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria reservada aos automóveis, na prova disputada na Arábia Saudita.