Dakar2022 com 19 portugueses inscritos e menos 500 quilómetros cronometrados

A 44.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa de 01 a 14 de janeiro de 2022, conta com 19 portugueses inscritos em quatro categorias e marca o início do novo Campeonato do Mundo de TT.