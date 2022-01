Dakar2022. Ekström vence etapa nos automóveis

O piloto do elétrico e-tron gastou 3:43.21 horas para cumprir os 395 quilómetros cronometrados, batendo o companheiro de equipa, o francês Stéphane Peterhansel (Audi), por 49 segundos, com o também francês Sébastien Loeb (BRX) em terceiro, a 3.08 minutos.



Com este resultado, Loeb recuperou cerca de sete minutos face ao líder da classificação geral, o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que hoje foi 10.º classificado.



Al-Attiyah manteve o comando da prova, agora com 37.58 minutos de vantagem sobre Loeb e 53.13 sobre o saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota).