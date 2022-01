Dakar2022. Lategan vence pela primeira vez nos carros

Lategan conquistou a primeira vitória na carreira na prova, ao gastar 3:53.28 horas para cumprir os 404 quilómetros cronometrados em redor de Riade, percorridos apenas pelos automóveis, pois, pela primeira vez, o percurso foi diferente para motas e carros (amanhã, sexta-feira, inverte-se a ordem).



O francês Sébastien Loeb (BRX) foi o segundo classificado, a 1.58 minutos de Lategan, e aproximou-se da liderança da prova, com o argentino Luciano Alvarez (Toyota) a fechar os lugares do pódio, a 2.10 minutos.



O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que abriu hoje a pista, foi apenas oitavo classificado e perdeu quase três minutos para Loeb na luta pela vitória.



O dia também não correu bem ao espanhol Carlos Sainz (Audi), que viu a suspensão traseira do seu e-Tron elétrico ceder, perdendo mais de uma hora, antes de retomar a marcha depois de o companheiro de equipa, o francês Stéphane Peterhansel (Audi), ter parado em pista para lhe ceder as peças necessárias.



Al-Attiyah mantém a liderança da prova, agora com 35.10 minutos de vantagem sobre Sébastien Loeb, que é segundo, e 51.15 sobre Alvarez, o terceiro.