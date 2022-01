Dakar2022. Peterhansel vence nos carros

O francês Stéphane Peterhansel (Audi) venceu esta quarta-feira a 10.ª e antepenúltima etapa dos automóveis na 44.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, chegando aos 49 triunfos na prova, a um do recorde do finlandês Ari Vatanen.