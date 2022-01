Dakar2022: Petrucci vence quinta etapa após penalização a Price

O italiano Danilo Petrucci (KTM) alcançou hoje a vitória na quinta etapa entre as motos do rali todo-o-terreno Dakar2022, beneficiando da penalização de seis minutos imposta ao australiano Toby Price (KTM), que tinha sido o mais rápido.