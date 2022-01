Dakar2022. Rui Gonçalves termina quarta etapa nas motas à porta do pódio

Gonçalves concluiu a mais longa especial da prova, entre Al Qaisumah e Riade, com 465 quilómetros cronometrados, a 7.59 minutos do vencedor, o espanhol Joan Barreda (Honda), que conquistou o segundo triunfo nesta edição, 29.º na carreira.



O chileno Pablo Quintanilla (Honda) foi o segundo classificado, a 4.37 minutos do espanhol, com o italiano Danilo Petrucci (KTM) na terceira posição, a 6.53 minutos.



Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), vencedor da etapa da véspera, teve esta quarta-feira a tarefa de ser o primeiro em pista, cedendo 30.38 minutos para o vencedor e chegando provisoriamente na 38.ª posição.



António Maio (Yamaha) foi 20.º, a 19.16 minutos do vencedor.



O britânico Sam Sunderland (GasGas), que foi sétimo na etapa de hoje, manteve o comando da prova nas duas rodas, agora com três minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM), com o francês Adrien van Beveren (Yamaha) a cair de segundo para terceiro, a 4.54 minutos.



Joaquim Rodrigues Jr. está, provisoriamente, na 19.ª posição, António Maio é 27.º, enquanto Rui Gonçalves subiu a 38.º.