Dakar2022: Segurança reforçada depois de explosão afetar piloto francês

A organização do rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 44.ª edição começou hoje, em Jeddah, decidiu reforçar a segurança da caravana, depois de a explosão de um veículo ter ferido o piloto francês Phillipe Boutron antes da partida.