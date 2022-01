Dakar2022. Toby Price vence quinta etapa nas motas

Petrucci chegou em segundo, a 4.14 minutos do vencedor, com o piloto Ross Branch (Yamaha), do Botsuana, a chegar em terceiro, a 4.16 minutos de Price.Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 20.º, a 17.13 minutos, e Rui Gonçalves (Sherco) 28.º, a 21.24 minutos., com 2.29 minutos de vantagem sobre o austríaco Mathias Walkner (KTM) e 5.59 sobre o francês Adrien van Beveren (Yamaha), que é terceiro.

Joaquim Rodrigues perdeu duas posições, caindo para 21.º, enquanto António Maio é 25.º e Rui Gonçalves 37.º.









A etapa das motas foi interrompida por questões logísticas, anunciou a organização.



“Como todos os meios aéreos estão totalmente mobilizados, não é possível assegurar a continuidade da etapa por razões de segurança dos concorrentes”, lê-se numa nota publicada no site oficial da prova.



Grande parte dos concorrentes das duas rodas já tinham concluído o setor cronometrado, mas, aos restantes, foi dada ordem de paragem, assim como aos concorrentes do Dakar Clássico, uma prova de regularidade para veículos clássicos, que se disputa em paralelo à prova principal.