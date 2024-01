Dakar2024: Benavides vence terceira etapa nas motas e há novo líder nos carros

Benavides beneficiou de penalizações atribuídas ao chileno Pablo Quintanilla (Honda) e ao espanhol Joan Barreda (Hero) para herdar a vitória na etapa, com o tempo de 4:39.28 horas. Em segundo lugar ficou o norte-americano Ricky Brabec (Honda), a 1.11 minutos, com o francês Adrien van Beveren (Honda) em terceiro, a 2.51.



Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, ao terminar a tirada de hoje, com 438 quilómetros cronometrados, na 12.ª posição.



O piloto do Botswana Ross Branch (Hero), que hoje terminou em quinto, mantém a liderança nas duas rodas, com 3.11 minutos de vantagem sobre o chileno José Ignacio Cornejo (Honda). Ricky Brabec é o terceiro, a 5.08.



Rui Gonçalves, na 15.ª posição, é o melhor representante nacional.



Nos automóveis, o herói do dia foi o brasileiro Lucas Morais (Toyota), que venceu a tirada, com nove segundos de vantagem sobre o sueco Mathias Ekstrom (Audi) e 1.09 minutos sobre o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).



Al-Rajhi é o novo líder da classificação geral, com 29 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Audi), que hoje não foi além da quinta posição. Ekstrom é o terceiro, a 8.26 minutos.



Na terça-feira disputa-se a quarta etapa da prova, entre Al-Salamiya e Al-Hofuf, com um total de 631 quilómetros, 299 deles cronometrados.