Dakar2024. Clássicos com toque português

Nesta categoria, que segue a caravana da prova principal, entre sexta-feira e 19 de janeiro, mas com veículos que fizeram a história da prova das décadas de 1970, 1980 e 1990, estão inscritos cerca de uma centena de participantes.Os portugueses João António Costa e Luís Miguel Calvão participam com um jipe UMM nacional, na categoria para carros históricos, que se disputa à margem da prova principal.”, disse João Costa, em declarações ao site oficial da prova.O português, que morou vários anos nos Emirados Árabes Unidos, já participou na edição de 2022 mas não resistiu a um regresso.O objetivo é “”, frisou, em alusão àquele que é considerado o "pai" do todo-o-terreno nacional, já falecido.Nesta categoria participam ainda Paulo Oliveira (com licença moçambicana) e Arcélio Couto, em outro UMM. Ambos já têm experiência nas motas.Por fim, Alexandre Freitas compete nos Camiões Clássicos, num Iveco, com Luca Macini e Marco Giannecchini.