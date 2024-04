Dona da Fórmula 1 compra MotoGP e Superbikes

Em comunicado, a empresa espanhola Dorna, detentora dos direitos comerciais e televisivos dos campeonatos de MotoGP [onde milita o português Miguel Oliveira], Moto2, Moto3 e MotoE, Superbikes e Campeonato do Mundo Feminino, explica que mantém cerca de 14% do capital da empresa, avaliada em 4,2 mil milhões de euros, que “continuará sediada em Madrid” e com Carmelo Ezpeleta como diretor executivo, como tem acontecido desde 1994.



“Estamos satisfeitos por expandir o nosso leque de desportos e entretenimento com a aquisição do MotoGP”, disse Greg Maffei, presidente e diretor executivo da Liberty Media, citado pelo comunicado da Dorna.



O mesmo responsável frisou que “o MotoGP é um campeonato com uma base leal e entusiástica de adeptos, corridas cativantes e geradora de receitas”.



“O Carmelo e a sua direção construíram um grande espetáculo desportivo que poderemos expandir para uma audiência mais global. O negócio tem uma ampla margem de crescimento e tencionamos fazer crescer o MotoGP para os adeptos, equipas e parceiros comerciais”, sublinhou ainda Greg Maffei.



A Dorna, que detém os direitos do Mundial de velocidade em motociclismo desde 1991, passará a integrar o portfólio da Liberty Media, mas manter-se-á como uma empresa a operar de forma independente.



“Este é o próximo passo perfeito para a evolução do MotoGP e estamos muito satisfeitos com o que isto traz para a Dorna, para o paddock de MotoGP e para os adeptos”, frisou Carmelo Ezpeleta.



As duas empresas esperam que o negócio esteja concluído até final do ano de 2024.